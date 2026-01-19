افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد مساء اليوم الاثنين في قاعة فخر النساء زيد في المركز الثقافي الملكي بعمان، المعرض الفني التشكيلي في ختام "ملتقى الفن والجمال" بدورته الحادية عشرة بتنظيم من جمعية أيلة للثقافة والفنون.

