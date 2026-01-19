الإثنين 2026-01-19 10:55 م

افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال

افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال
افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال
 
الإثنين، 19-01-2026 09:13 م

الوكيل الإخباري-    افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد مساء اليوم الاثنين في قاعة فخر النساء زيد في المركز الثقافي الملكي بعمان، المعرض الفني التشكيلي في ختام "ملتقى الفن والجمال" بدورته الحادية عشرة بتنظيم من جمعية أيلة للثقافة والفنون.

اضافة اعلان


وجال الأحمد يرافقه النائب عبدالباسط الكباريتي ورئيس الجمعية علي كريشان، على اللوحات الفنية بالمعرض الذي شارك في أعماله 130 تشكيليا وتشكيلية يمثلون 14 دولة عربية شقيقة وأجنبية صديقة؛ من الأردن وفلسطين، وسوريا ولبنان ومصر والسعودية والكويت والبحرين وليبيا والجزائر والمغرب، وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

أخبار الشركات كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

أونروا

فلسطين الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة

بلدية المفرق الكبرى

أخبار محلية بلدية المفرق توقف تراخيص الأبنية داخل حرم الأودية والسدود

وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سوريا

الكرملين .. أرشيفية

عربي ودولي الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة بمجلس السلام في غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



 






الأكثر مشاهدة