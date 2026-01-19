افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال

وجال الأحمد يرافقه النائب عبدالباسط الكباريتي ورئيس الجمعية علي كريشان، على اللوحات الفنية بالمعرض الذي شارك في أعماله 130 تشكيليا وتشكيلية يمثلون 14 دولة عربية شقيقة وأجنبية صديقة؛ من الأردن وفلسطين، وسوريا ولبنان ومصر والسعودية والكويت والبحرين وليبيا والجزائر والمغرب، وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا
-
أخبار متعلقة
-
بلدية المفرق توقف تراخيص الأبنية داخل حرم الأودية والسدود
-
وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية
-
بلدية ام الجمال ومنظمة جيوفاني باولو تناقشان مشروع تعلم العمل
-
الحكومة: استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
الصفدي وفيدان يناقشان المستجدات الإقليمية
-
خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار
-
تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء