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افتتاح مقر البدادوة في مهرجان انتخابي هو الأكبر في عمان

افتتاح مقر البدادوة
افتتاح مقر البدادوة
الأحد، 25-08-2024 11:08 م

الوكيل الإخباري-   قال مرشح قائمة الاتحاد الوطني الشيخ الدكتور أيمن البدادوة: "إنني لا أحتاج لورق أخاطبكم به لأن حديثي سيكون من القلب إلى القلب".

وأكد البدادوة، خلال الاحتفال الجماهيري الكبير الذي جرى يوم السبت وحضره شخصيات وطنية وشيوخ عشائر، أننا اليوم نستنهض الهمم ونطلب الفزعة من وجوه هي أهل للنخوة والكرامة.

ولفت إلى أن المجلس القوي يحتاج إلى نائب قوي قادر على أداء دوره الرقابي والتشريعي، مشيرًا إلى أن برنامج قائمة الاتحاد الوطني يقوم على العمل بأسلوب منهجي لحل الكثير من القضايا، لا سيما القضايا الاقتصادية وعلى رأسها ارتفاع نسب البطالة بين الشباب.

وتطرق البدادوة من خلال حديثه الذي شد انتباه الحضور إلى مقولة الأصفهاني: "إنّي رأيتُ أنّه لا يكتبُ إنسانٌ كتابًا في يومه إلّا قالَ في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زِيدَ هذا لكان يُستحسن، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُركَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظمِ العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على كافة البشر"، التي استشهد بها لتتضح مدى تواضعه وانخراطه مع أبناء منطقته.

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