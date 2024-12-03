افتتاح مكتب بريد السلط المركزي الجديد

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار استراتيجية البريد الأردني لتعزيز بنيته التحتية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين تجربتهم.
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