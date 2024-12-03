افتتاح مكتب بريد السلط المركزي الجديد

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، مكتب بريد السلط المركزي الجديد في ساحة عقبة بن نافع السياحية، بحضور المدير العام للشركة هنادي الطيب.

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