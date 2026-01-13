الثلاثاء 2026-01-13 07:26 م

افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"

ل
جانب من الافتتاح
 
الثلاثاء، 13-01-2026 05:41 م

الوكيل الإخباري- افتتحت شركة البريد الأردني، اليوم الثلاثاء، مكتبا جديدا للبريد في مقر غرفة تجارة إربد لتقديم خدمات نوعية للتجار والمستثمرين وتوحيد نوافذ تقديم الخدمات الرقمية.

اضافة اعلان


وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن شركة البريد الأردني تجاوزت مفهوم الخدمات البريدية التقليدية، لتصبح منصة متكاملة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتفعيل الهوية الرقمية، إلى جانب حزمة واسعة من الخدمات الحكومية المساندة التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز مخرجات الحكومة الإلكترونية.


وأضاف خلال حفل الافتتاح، بحضور مدير البريد الأردني لإقليم الشمال المهندس عمر طبيشات، ومدير بريد إربد شادي بني هاني، ومدير عام الغرفة التجارية محمد عطا الشوحة، أن افتتاح نافذة للبريد الأردني داخل الغرفة، يمثل خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية الاقتصادية القائمة على توفير خدمات متكاملة تحت سقف واحد، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في إقليم الشمال.


من جانبه، قال طبيشات، إن شركة البريد الأردني ماضية في تنفيذ خطتها لتحويل مكاتبها إلى منصات شاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية واللوجستية، انسجاما مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.


وأوضح أن البريد الأردني يقدم حاليا خدمات وزارة العدل، ومنها إصدار شهادات عدم المحكومية إلكترونياً وبأسعار رمزية، وصولا إلى تطبيق مفهوم المكان الواحد لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير طوابع الواردات بالسعر الرسمي دون أي عمولات إضافية، وإصدار طوابع خاصة توثق المناسبات الوطنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الأمن العام: وقف حركة السير على الطريق الصحراوي

ر

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

يوسف الشواربة

أخبار محلية الشواربة: عمّان لم ولن تغرق

ل

شؤون برلمانية عطية: اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد عدواني واعتداء سافر على القانون الدولي

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين

طائرة مدنية

أخبار محلية "الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية

ا

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية

ل

فلسطين المزروعي: الإمارات تواصل أكبر استجابة إنسانية لدعم غزة



 






الأكثر مشاهدة