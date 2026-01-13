افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"

الوكيل الإخباري- افتتحت شركة البريد الأردني، اليوم الثلاثاء، مكتبا جديدا للبريد في مقر غرفة تجارة إربد لتقديم خدمات نوعية للتجار والمستثمرين وتوحيد نوافذ تقديم الخدمات الرقمية.

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن شركة البريد الأردني تجاوزت مفهوم الخدمات البريدية التقليدية، لتصبح منصة متكاملة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتفعيل الهوية الرقمية، إلى جانب حزمة واسعة من الخدمات الحكومية المساندة التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز مخرجات الحكومة الإلكترونية.



وأضاف خلال حفل الافتتاح، بحضور مدير البريد الأردني لإقليم الشمال المهندس عمر طبيشات، ومدير بريد إربد شادي بني هاني، ومدير عام الغرفة التجارية محمد عطا الشوحة، أن افتتاح نافذة للبريد الأردني داخل الغرفة، يمثل خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية الاقتصادية القائمة على توفير خدمات متكاملة تحت سقف واحد، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في إقليم الشمال.



من جانبه، قال طبيشات، إن شركة البريد الأردني ماضية في تنفيذ خطتها لتحويل مكاتبها إلى منصات شاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية واللوجستية، انسجاما مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.