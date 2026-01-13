افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن شركة البريد الأردني تجاوزت مفهوم الخدمات البريدية التقليدية، لتصبح منصة متكاملة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتفعيل الهوية الرقمية، إلى جانب حزمة واسعة من الخدمات الحكومية المساندة التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز مخرجات الحكومة الإلكترونية.
وأضاف خلال حفل الافتتاح، بحضور مدير البريد الأردني لإقليم الشمال المهندس عمر طبيشات، ومدير بريد إربد شادي بني هاني، ومدير عام الغرفة التجارية محمد عطا الشوحة، أن افتتاح نافذة للبريد الأردني داخل الغرفة، يمثل خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية الاقتصادية القائمة على توفير خدمات متكاملة تحت سقف واحد، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في إقليم الشمال.
من جانبه، قال طبيشات، إن شركة البريد الأردني ماضية في تنفيذ خطتها لتحويل مكاتبها إلى منصات شاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية واللوجستية، انسجاما مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن البريد الأردني يقدم حاليا خدمات وزارة العدل، ومنها إصدار شهادات عدم المحكومية إلكترونياً وبأسعار رمزية، وصولا إلى تطبيق مفهوم المكان الواحد لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير طوابع الواردات بالسعر الرسمي دون أي عمولات إضافية، وإصدار طوابع خاصة توثق المناسبات الوطنية.
