افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي بالرصيفة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في لواء الرصيفة.

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وأكد الخلايلة، أن الوزارة، وبتوجيهات ملكية سامية، تواصل تنفيذ زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات المواطنين، وتعزيز الخدمات التي يقدمها قطاع الأوقاف وصندوق الزكاة، مشددا على أن مد يد العون للمحتاجين واجب ديني ووطني.



وقال إن صندوق الزكاة يمثل نموذجا وطنيا رائدا في العمل المؤسسي، إذ يعمل بموجب قانون خاص، ويقدم برامج متنوعة تستهدف الأسر المحتاجة والأيتام والطلبة، بدعم من أموال الزكاة واستثمارات الأوقاف والبرامج الخيرية التي تنفذها الوزارة.



وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع لجان الزكاة والبلديات والمؤسسات المحلية لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الملتقيات الخيرية والوعظية التي تنظمها الوزارة بصورة دورية تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون.



ودعا الأئمة والخطباء إلى الالتزام برسالة المنبر القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة، وترسيخ قيم الأمن والاستقرار، والابتعاد عن نشر الشائعات وإثارة الفتن، مؤكدا أن منبر المسجد يجب أن يبقى منبرا للحق والكلمة الصادقة، وأن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره مسؤولية وطنية ودينية مشتركة.



ووزع الخلايلة، خلال الملتقى، 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، إضافة إلى مساعدات مالية لـ50 يتيما و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل مستفيد، فضلا عن توزيع 800 طرد غذائي، منها 200 طرد مقدمة من عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة محمد أبو صوفة، كما افتتح يوما طبيا مجانيا نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، وقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية لأهالي المنطقة.



ولفت إلى أن صندوق الزكاة يقدم رواتب شهرية لـ285 أسرة في لواء الرصيفة، ويكفل 165 يتيما، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنتاجية وترميم مساكن للأسر المحتاجة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توسيع هذه البرامج لتمكين الأسر اقتصاديا، وتحويلها من أسر متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة.



من جهته، أكد مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة، أن ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الطبي المجاني يجسدان رسالة وزارة الأوقاف في الجمع بين الدعوة إلى الله وخدمة المجتمع، مبينا أن الفعالية تعكس تكامل الجهود بين وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية والجهات المحلية، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات للمواطنين.



بدوره، قال الوجيه محمود خاطر، في كلمة ألقاها باسم المجتمع المحلي، إن تنظيم ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الطبي المجاني يجسد رسالة وزارة الأوقاف في خدمة الإنسان إلى جانب رسالتها الدعوية، مطالبا بزيادة عدد لجان الزكاة، وتعزيز كوادر المساجد، والتوسع في برامج ترميم منازل الأسر المحتاجة، وزيادة عدد الأيام الطبية المجانية، بما يلبي احتياجات المدينة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.