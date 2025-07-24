افتتاح مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مساء الخميس، فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق، في دورته الـ 23، في معرض عمان الدولي للسيارات، طريق المطار.

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ويشارك بفعاليات المهرجان الذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)"، 100 شركة محلية وعربية وأجنبية، تمثل مختلف القطاعات التجارية والصناعية.



كما تشارك بالمهرجان المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويستمر 10 أيام، سوريا وفلسطين وباكستان وإيران والكويت.



ويفتتح المهرجان أبوابه أمام الزائرين من الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً، فيما سيشهد العديد من الفعاليات للأطفال إلى جانب توزيع جوائز وهدايا.