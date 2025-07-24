افتتاح مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق

ويشارك بفعاليات المهرجان الذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)"، 100 شركة محلية وعربية وأجنبية، تمثل مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
كما تشارك بالمهرجان المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويستمر 10 أيام، سوريا وفلسطين وباكستان وإيران والكويت.
ويفتتح المهرجان أبوابه أمام الزائرين من الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً، فيما سيشهد العديد من الفعاليات للأطفال إلى جانب توزيع جوائز وهدايا.
وبحسب مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، فإن للمهرجان الذي حضر افتتاحه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وحشد من المدعوين، أهمية اقتصادية وتجارية وترويجية كونه ملتقى للعائلة ويوفر متعة التسوق والترفيه والتسلية، إلى جانب دوره بالترويج للصناعات المحلية.
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