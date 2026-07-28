افتتاح وحدة "السكتة الدماغية" في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- افتُتحت في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الأميرة بسمة في محافظة اربد، اليوم الثلاثاء، وحدة السكتة الدماغية (Stroke Unit)، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفى للتعامل السريع والفعّال مع حالات السكتات والجلطات الدماغية، بما يسهم بإنقاذ الأرواح والحد من المضاعفات.

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