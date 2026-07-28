الثلاثاء 2026-07-28 12:53 م

افتتاح وحدة "السكتة الدماغية" في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة

مستشفى الأميرة بسمة
مستشفى الأميرة بسمة
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   افتُتحت في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الأميرة بسمة في محافظة اربد، اليوم الثلاثاء، وحدة السكتة الدماغية (Stroke Unit)، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفى للتعامل السريع والفعّال مع حالات السكتات والجلطات الدماغية، بما يسهم بإنقاذ الأرواح والحد من المضاعفات.

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وقال مدير مستشفى بسمة التعليمي الدكتور وليد الحلبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوحدة جُهزت بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وتضم كوادر طبية وتمريضية مؤهلة ومدربة للتعامل مع حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي في الوقت المناسب وتحسين فرص التعافي ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

 
 


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