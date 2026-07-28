افتتاح وحدة "السكتة الدماغية" في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة

وقال مدير مستشفى بسمة التعليمي الدكتور وليد الحلبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوحدة جُهزت بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وتضم كوادر طبية وتمريضية مؤهلة ومدربة للتعامل مع حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي في الوقت المناسب وتحسين فرص التعافي ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
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