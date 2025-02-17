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افتتاح 3 فروع للغذاء والدواء في ألوية بني عبيد و الوسطية وبني كنانة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الإثنين، 17-02-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات اليوم الاثنين، 3 فروع جديدة للمؤسسة في ألوية بني عبيد والوسطية وبني كنانة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

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وأكد مهيدات أن افتتاح الفروع جاء بالتزامن مع الذكرى الـ26 ليوم الوفاء والبيعة، وبهدف إضفاء رقابة نوعية على الغذاء في الألوية، خصوصا قبيل قدوم شهر رمضان المبارك وتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية اللازمة للقائمين على المنشآت الغذائية.


وأضاف أن افتتاح المكاتب خطوة مهمة في تعزيز دور اللامركزية وتسريع وتسهيل وصول أصحاب المنشآت والمستثمرين إلى خدمات ذات كفاءة عالية، وتبسيط الإجراءات أمامهم، مشيرا إلى أن سلسلة فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة ومكاتبها الفرعية المختلفة تعمل على تحقيق هدف واحد وهو توفير غذاء آمن عن طريق تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الرسمية كافة لتحقيق الأهداف المشتركة في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

 
gnews

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