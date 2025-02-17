افتتاح 3 فروع للغذاء والدواء في ألوية بني عبيد و الوسطية وبني كنانة

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات اليوم الاثنين، 3 فروع جديدة للمؤسسة في ألوية بني عبيد والوسطية وبني كنانة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

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وأكد مهيدات أن افتتاح الفروع جاء بالتزامن مع الذكرى الـ26 ليوم الوفاء والبيعة، وبهدف إضفاء رقابة نوعية على الغذاء في الألوية، خصوصا قبيل قدوم شهر رمضان المبارك وتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية اللازمة للقائمين على المنشآت الغذائية.