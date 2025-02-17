افتتاح 3 فروع للغذاء والدواء في ألوية بني عبيد و الوسطية وبني كنانة

وأكد مهيدات أن افتتاح الفروع جاء بالتزامن مع الذكرى الـ26 ليوم الوفاء والبيعة، وبهدف إضفاء رقابة نوعية على الغذاء في الألوية، خصوصا قبيل قدوم شهر رمضان المبارك وتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية اللازمة للقائمين على المنشآت الغذائية.
وأضاف أن افتتاح المكاتب خطوة مهمة في تعزيز دور اللامركزية وتسريع وتسهيل وصول أصحاب المنشآت والمستثمرين إلى خدمات ذات كفاءة عالية، وتبسيط الإجراءات أمامهم، مشيرا إلى أن سلسلة فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة ومكاتبها الفرعية المختلفة تعمل على تحقيق هدف واحد وهو توفير غذاء آمن عن طريق تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الرسمية كافة لتحقيق الأهداف المشتركة في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية
-
الملك يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرافض للتهجير
-
دراسة حكومية فنية شاملة لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية
-
افتتاح توسعة قسمي الطب النووي والأشعة العلاجية بالبشير
-
"التربية" تكرّم الطلبة الأوائل والمديريات والمدارس المتميزة
-
الملكة تنشر : سر السعادة - فيديو
-
الجامعة الهاشمية تستضيف بطريرك القدس للاتين
-
ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والأنشطة الرياضية