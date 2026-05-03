افتتاح 3 مشاريع سياحية في البحر الميت تزامنًا مع عيد الاستقلال

ووفق بيان للمجموعة، فإن المشاريع تشمل كورنيش البحر الميت، وشاطئ البحر الميت السياحي، وممشى البحر الميت، ضمن رؤية لإعادة تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تعمل على مدار العام.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، إن كورنيش البحر الميت يمتد على طول 1.1 كيلومتر، ويضم مسارات للمشي، ومناطق جلوس مطلة على البحر، ومسرحًا خارجيًا متعدد الاستخدامات، إضافة إلى نحو 30 فرصة استثمارية تشمل مطاعم ومقاهي ومشاريع ترفيهية.
وأضاف أن شاطئ البحر الميت السياحي، الذي يمتد على مساحة 240 دونمًا وبطاقة استيعابية تتجاوز 4500 زائر، يوفر مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، ويضم مطعمًا سياحيًا يتسع لنحو 300 شخص، إلى جانب مسابح ومناطق جلوس وتجهيزات مخصصة للعائلات.
وأشار إلى أن مشروع ممشى البحر الميت يتضمن 20 كشكًا منظمًا على امتداد 4 كيلومترات، بهدف تنظيم النشاط التجاري وتحسين المشهد العام، إلى جانب توفير فرص عمل لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وتتزامن هذه المشاريع مع فعاليات احتفالية تُقام على امتداد المواقع الثلاثة، في أجواء وطنية تعكس روح عيد الاستقلال، فيما يُتوقع أن تسهم في خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الجذب السياحي للمنطقة.
