افتتاح 4 قاعات تدريسية حديثة في جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- افتتحت في جامعة اليرموك اليوم، أربع قاعات تدريسية حديثة جرى تجهيزها بدعم من وكالة التعاون والتنسيق التركية، بواقع قاعتين في مبنى برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها التابع لمركز اللغات، وقاعتين في كلية الآداب، في خطوة تعكس متانة الشراكة الأردنية التركية، وضمن جهود الجامعة المستمرة لتطوير بنيتها التعليمية والارتقاء ببيئتها الأكاديمية.

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وأكدت إدارة الجامعة أن المشروع يسهم في توفير مرافق تعليمية حديثة تدعم جودة العملية التعليمية، وتعزز الخدمات المقدمة للطلبة الأردنيين والدوليين، لاسيما في برامج تعليم اللغات التي تحظى فيها جامعة اليرموك بمكانة أكاديمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.



واستقبلت نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات الدولية والتصنيفات الدكتورة ربا البطاينة، وفداً من وكالة التعاون والتنسيق التركية، ضم مدير الوكالة في الأردن جاويد كوسه أوغلو، ومدير معهد يونس إمره الثقافي التركي والدكتور مصطفى أوزتورك، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الدكتور أمجد الناصر.



وأكدت البطاينة خلال اللقاء أن جامعة اليرموك، انطلاقاً من رسالتها الأكاديمية وريادتها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تواصل تطوير مرافقها التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بالخدمات المقدمة للطلبة من مختلف الجنسيات.



وثمنت دعم وكالة التعاون والتنسيق التركية للمشاريع التعليمية والتنموية، مؤكدة أن تجهيز القاعات الجديدة يمثل إضافة نوعية للبنية التعليمية في الجامعة، وسيدعم برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب تعزيز كفاءة برنامج اللغة التركية في كلية الآداب، بما ينسجم مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.



بدوره، أكد الناصر أهمية توسيع مجالات التعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية في الجوانب الأكاديمية والبحثية، بما يدعم مسيرة التطوير في الجامعة، مشيراً إلى اهتمام "اليرموك" بتعليم اللغة التركية من خلال شراكاتها مع المؤسسات التعليمية التركية والسفارة التركية في عمّان، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.



من جانبه، أعرب أوغلو عن اعتزاز الوكالة بشراكتها مع جامعة اليرموك، مؤكداً أن دعم تجهيز القاعات التدريسية يأتي ضمن برامج الوكالة الهادفة إلى دعم المؤسسات الأكاديمية وتطوير بنيتها التحتية، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم.



وأشار إلى أن جامعة اليرموك تمثل شريكاً أكاديمياً مهماً للوكالة في تنفيذ المبادرات التعليمية والثقافية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مستقبلاً بما يخدم الطلبة والباحثين ويعزز العلاقات الأردنية التركية.



بدوره، أكد أوزتورك أهمية التعاون مع جامعة اليرموك في مجالات تعليم اللغات والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الأكاديمية والثقافية بين البلدين.