اقبال كبير لحضور فعاليات أماسي رمضان في السلط

وواصلت الفعاليات اليوم تقديم فقراتها التي تتسم بطابع الفائدة والتسلية من خلال أمسية إنشادية للمنشد صالح الخلايلة، وفقرة لبراعم منتدى الطفل العربي وألعاب شعبية تقدمها جمعية درة البلقاء ولعبة المنقلة ومعرض فن تشكيلي وخط عربي ومسابقة ثقافية دينية وجوائز ومعرض إصدارات وزارة الثقافة وغيرها من الفعاليات التي من شأنها تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء المحافظة.
-
