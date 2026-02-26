الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

اقبال كبير لحضور فعاليات أماسي رمضان في السلط

الوكيل الإخباري-    شهد مركز موسى الساكت الثقافي في مدينة السلط اليوم الخميس إقبالاً من المواطنين لحضور فعاليات أماسي رمضان التي تقيمها وزارة الثقافة في جميع محافظات المملكة.

وواصلت الفعاليات اليوم تقديم فقراتها التي تتسم بطابع الفائدة والتسلية من خلال أمسية إنشادية للمنشد صالح الخلايلة، وفقرة لبراعم منتدى الطفل العربي وألعاب شعبية تقدمها جمعية درة البلقاء ولعبة المنقلة ومعرض فن تشكيلي وخط عربي ومسابقة ثقافية دينية وجوائز ومعرض إصدارات وزارة الثقافة وغيرها من الفعاليات التي من شأنها تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء المحافظة.

 
 


