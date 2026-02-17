اكتمال تمويل مشروع الشمس للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن مشروع شركة الشمس للطاقة المتجددة يشكل نموذجا وطنيا رائدا في العمل الصناعي المشترك، معلنا اكتمال التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي عقد في مقر الغرفة بحضور ممثلي 63 شركة صناعية مساهمة.

وأوضح الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء، أن شركة الشمس تأسست تحت مظلة الغرفة بهدف تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط، تستفيد منه 63 شركة صناعية تمثل مختلف القطاعات الصناعية الفرعية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويخفض كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة الصادرات الصناعية وتوسيع حجم الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.