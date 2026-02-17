اكتمال تمويل مشروع الشمس للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط

وأوضح الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء، أن شركة الشمس تأسست تحت مظلة الغرفة بهدف تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط، تستفيد منه 63 شركة صناعية تمثل مختلف القطاعات الصناعية الفرعية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويخفض كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة الصادرات الصناعية وتوسيع حجم الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.
