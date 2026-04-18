اكتمال نصب الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في لواء عي .. وافتتاحه قريباً

وبينت الشمايلة أن المشروع يُنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يجسد المكانة الوطنية الرفيعة للشهيد، ويخلد بطولته وتضحياته في وجدان الأردنيين، مؤكدة أن هذا الصرح يشكل رمزاً خالداً لقيم الوفاء والفداء التي جسدها.
ويتميز النصب، الذي تبنته وزارة الثقافة، بتصميم فني متقن جاء على شكل مجسم لطائرة عسكرية مقاتلة من نوع (F-16)، نُفذ باستخدام حجر البازلت على يد النحات محمد سعود العظمات، مع مراعاة أدق التفاصيل والنسب بما يحاكي أبعاد الطائرة الأصلية.
كما يتضمن العمل قاعدة حجرية على هيئة برج بارتفاع ثلاثة أمتار، تحيط بها ساحة دائرية مبلطة بحجر البازلت، إلى جانب لوحات ونقوش توثق اسم الشهيد ومكانته الوطنية.
وأشارت الشمايلة إلى أن وزارة الثقافة تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً، باعتباره معلماً وطنياً وشاهداً على تضحيات أبطال الوطن، ومنارة تستحضر معاني الشهادة والانتماء في نفوس الأجيال.
ومن المتوقع أن يشكل النصب، بعد افتتاحه على مدخل لواء عي مسقط رأس الشهيد، محطة وطنية بارزة تعزز الذاكرة الوطنية وتستقطب الزوار، تخليداً لمسيرة الشهيد البطل معاذ الكساسبة.
