السبت 2026-04-18 08:56 م

اكتمال نصب الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في لواء عي .. وافتتاحه قريباً

السبت، 18-04-2026 07:21 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مساعدة الأمين العام لوزارة الثقافة / مديرية ثقافة الكرك، الأستاذة عروبة الشمايلة، أن الأعمال في النصب التذكاري للشهيد الطيار معاذ الكساسبة في لواء عي قد شارفت على الانتهاء، تمهيداً لافتتاحه رسمياً.اضافة اعلان


وبينت الشمايلة أن المشروع يُنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يجسد المكانة الوطنية الرفيعة للشهيد، ويخلد بطولته وتضحياته في وجدان الأردنيين، مؤكدة أن هذا الصرح يشكل رمزاً خالداً لقيم الوفاء والفداء التي جسدها.

ويتميز النصب، الذي تبنته وزارة الثقافة، بتصميم فني متقن جاء على شكل مجسم لطائرة عسكرية مقاتلة من نوع (F-16)، نُفذ باستخدام حجر البازلت على يد النحات محمد سعود العظمات، مع مراعاة أدق التفاصيل والنسب بما يحاكي أبعاد الطائرة الأصلية.

كما يتضمن العمل قاعدة حجرية على هيئة برج بارتفاع ثلاثة أمتار، تحيط بها ساحة دائرية مبلطة بحجر البازلت، إلى جانب لوحات ونقوش توثق اسم الشهيد ومكانته الوطنية.

وأشارت الشمايلة إلى أن وزارة الثقافة تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً، باعتباره معلماً وطنياً وشاهداً على تضحيات أبطال الوطن، ومنارة تستحضر معاني الشهادة والانتماء في نفوس الأجيال.

ومن المتوقع أن يشكل النصب، بعد افتتاحه على مدخل لواء عي مسقط رأس الشهيد، محطة وطنية بارزة تعزز الذاكرة الوطنية وتستقطب الزوار، تخليداً لمسيرة الشهيد البطل معاذ الكساسبة.
 
 


الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

أخبار محلية الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

عربي ودولي زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

أخبار محلية الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

أخبار محلية وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

عربي ودولي وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

عربي ودولي سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

التقى قائد الجيش الباكستاني عددا من المسؤوليين الإيراني

عربي ودولي إيران تدرس مقترحات أميركية "جديدة" تلقتها عبر باكستان



 
 






