"الآثار العامة": تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار لاستخدامها بأعمال الترميم

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الآثار العامة، فوزي أبو دنة، إن الدائرة بدأت منذ انهيار الجدار المحاذي لقلعة الكرك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة بنائه وترميمه، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة.

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وأوضح أبو دنة أن الحجارة التي سقطت إلى الوادي جرى تتبعها وتجميعها بالكامل، رغم صعوبة طبيعة المنطقة وعدم إمكانية وصول الآليات إليها، ما استدعى نقلها يدويًا بوساطة فرق دائرة الآثار العامة ومديرية آثار الكرك.