"الآثار العامة": تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار لاستخدامها بأعمال الترميم

وأوضح أبو دنة أن الحجارة التي سقطت إلى الوادي جرى تتبعها وتجميعها بالكامل، رغم صعوبة طبيعة المنطقة وعدم إمكانية وصول الآليات إليها، ما استدعى نقلها يدويًا بوساطة فرق دائرة الآثار العامة ومديرية آثار الكرك.
وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أعاقت عمليات استرجاع الحجارة وتتبعها، إلا أن فرق العمل تمكنت مؤخرًا من تحديد مواقعها وتجميعها في نقاط محددة.
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