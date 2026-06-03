الأربعاء 2026-06-03 08:26 م

"الآثار العامة": تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار لاستخدامها بأعمال الترميم

جانب من الأعمال الإنشائية لصيانة السور
جانب من الأعمال الإنشائية لصيانة السور
 
الأربعاء، 03-06-2026 07:50 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لدائرة الآثار العامة، فوزي أبو دنة، إن الدائرة بدأت منذ انهيار الجدار المحاذي لقلعة الكرك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة بنائه وترميمه، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة.

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وأوضح أبو دنة  أن الحجارة التي سقطت إلى الوادي جرى تتبعها وتجميعها بالكامل، رغم صعوبة طبيعة المنطقة وعدم إمكانية وصول الآليات إليها، ما استدعى نقلها يدويًا بوساطة فرق دائرة الآثار العامة ومديرية آثار الكرك.


وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أعاقت عمليات استرجاع الحجارة وتتبعها، إلا أن فرق العمل تمكنت مؤخرًا من تحديد مواقعها وتجميعها في نقاط محددة.

 
 


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