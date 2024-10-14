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الأجهزة الأمنية تعثر على جثة شاب أربعيني في الكرك

الامن العام
الامن العام
الإثنين، 14-10-2024 12:38 ص

الوكيل الإخباري-   عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك، مساء اليوم الأحد، على جثة شاب أربعيني في كسارات البوتاس في لواء الأغوار الجنوبية.

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وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأجهزة الأمنية هرعت إلى موقع الجثة فور وصول البلاغ، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة سبب الوفاة.

 
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