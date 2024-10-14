الأجهزة الأمنية تعثر على جثة شاب أربعيني في الكرك

وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأجهزة الأمنية هرعت إلى موقع الجثة فور وصول البلاغ، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة سبب الوفاة.
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