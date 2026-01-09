الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

وأضاف أن تم تنفيذ جولات ميدانية لتفقد غرف العمليات الفرعية والتجمعات السكنية القريبة من الأودية ومجاري السيول، لافتًا إلى أنه جرى حصر البؤر الساخنة ومعالجتها لضمان عدم تكرار تجمعات للمياه والحد من الأضرار الناتجة عن انجرافات التربة على عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.
وبيّن أنه تم الإيعاز بتوفير الجاهزية الكاملة من كوادر بشرية وفنية وآليات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال المنخفضات الجوية العميقة المتوقعة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتشاركية بين رؤساء البلديات ومختلف الأجهزة الرسمية المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان إدامة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية وديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ الماضي إلى ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وإعادة فتح الطرق التي قد تُغلق بسبب الثلوج أو الانهيارات بكفاءة وسرعة، إلى جانب إزالة المخلفات والأتربة من مجاري السيول والعبارات الصندوقية، وتوفير ماتورات لسحب المياه عند الحاجة في كل بلدية.
وأوضح أنه جرى توزيع الآليات والكوادر الفنية المتخصصة بالقرب من البؤر الساخنة لاستخدامها عند الحاجة وبدون تأخير، بما يضمن الاستجابة السريعة لأي حوادث طارئة قد تحدث، لا سمح الله، إضافة إلى التأكد من توفر مواد الإغاثة وجاهزية مراكز الإيواء وفق خطط الطوارئ المعتمدة.
من جهتها، اتخذت مديرية الأشغال العامة في محافظة الطفيلة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع تبعات المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المحافظة، من خلال رفع جاهزية الكوادر الفنية والبشرية والآليات الميدانية وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة.
وأكد مدير أشغال محافظة الطفيلة المهندس عمار الحجاج، أنه تم تجهيز الكوادر الفنية والآليات اللازمة وتزويدها بالمحروقات الكافية، لتكون جاهزة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تنجم عن الأمطار المتوقعة.
-
أخبار متعلقة
-
رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد لشهر كانون الثاني
-
الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية
-
محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي
-
سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ
-
وزارة الأشغال تفعّل خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض
-
بلدية "غرب إربد" ومؤسسة ولي العهد تنظمان دورة حول إنتاج المحتوى الرقمي
-
أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
أمين عام وزارة السياحة والآثار يتفقد مواقع سياحية في لواء الكورة