الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، أن مختلف الأجهزة الرسمية والخدمية، بما فيها بلديات الطفيلة الكبرى وبصيرا والقادسية والحسا، اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.

وأضاف أن تم تنفيذ جولات ميدانية لتفقد غرف العمليات الفرعية والتجمعات السكنية القريبة من الأودية ومجاري السيول، لافتًا إلى أنه جرى حصر البؤر الساخنة ومعالجتها لضمان عدم تكرار تجمعات للمياه والحد من الأضرار الناتجة عن انجرافات التربة على عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.



وبيّن أنه تم الإيعاز بتوفير الجاهزية الكاملة من كوادر بشرية وفنية وآليات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال المنخفضات الجوية العميقة المتوقعة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتشاركية بين رؤساء البلديات ومختلف الأجهزة الرسمية المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان إدامة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية وديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المحافظ الماضي إلى ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وإعادة فتح الطرق التي قد تُغلق بسبب الثلوج أو الانهيارات بكفاءة وسرعة، إلى جانب إزالة المخلفات والأتربة من مجاري السيول والعبارات الصندوقية، وتوفير ماتورات لسحب المياه عند الحاجة في كل بلدية.



وأوضح أنه جرى توزيع الآليات والكوادر الفنية المتخصصة بالقرب من البؤر الساخنة لاستخدامها عند الحاجة وبدون تأخير، بما يضمن الاستجابة السريعة لأي حوادث طارئة قد تحدث، لا سمح الله، إضافة إلى التأكد من توفر مواد الإغاثة وجاهزية مراكز الإيواء وفق خطط الطوارئ المعتمدة.



من جهتها، اتخذت مديرية الأشغال العامة في محافظة الطفيلة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع تبعات المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المحافظة، من خلال رفع جاهزية الكوادر الفنية والبشرية والآليات الميدانية وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة.