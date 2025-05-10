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الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء

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أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية غدا الأحد، وذلك لغايات الصيانة وتغيير مسار خط ضغط متوسط على الشبكة.

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وبحسب بيان الشركة، سيستمر الفصل من 8:30 صباحا - 3:30 عصرا، ويشمل مناطق قليعات، وجزءا من بلدة وقاص، ومشاغل سلطة وادي الأردن، وسد زقلاب.

 
gnews

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