الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية غدا الأحد، وذلك لغايات الصيانة وتغيير مسار خط ضغط متوسط على الشبكة.

اضافة اعلان