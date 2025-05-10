الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء

وبحسب بيان الشركة، سيستمر الفصل من 8:30 صباحا - 3:30 عصرا، ويشمل مناطق قليعات، وجزءا من بلدة وقاص، ومشاغل سلطة وادي الأردن، وسد زقلاب.
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