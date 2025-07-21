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الأحوال المدنية: إصدار 100 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
 
الإثنين، 21-07-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة بتاريخ 1 أيار 2025 عبر تطبيق "سند"، شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث تم إصدار 100 ألف شهادة رقمية حتى اليوم.

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وأوضح الطيب أن هذه الخدمة تمكّن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل شهادات الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، بصيغة إلكترونية PDF، وباللغتين العربية والإنجليزية .


وبيّن أن آلية الحصول على الشهادة تتم من خلال الدخول إلى تطبيق سند واختيار خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ثم خدمة الشهادات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الشهادات المصدرة تحتوي على رمز تحقق (QR Code)، يتيح للجهات المعنية التأكد من صحتها مباشرة.

 
 
gnews

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