الأحوال المدنية: إصدار 100 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة

وأوضح الطيب أن هذه الخدمة تمكّن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل شهادات الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، بصيغة إلكترونية PDF، وباللغتين العربية والإنجليزية .
وبيّن أن آلية الحصول على الشهادة تتم من خلال الدخول إلى تطبيق سند واختيار خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ثم خدمة الشهادات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الشهادات المصدرة تحتوي على رمز تحقق (QR Code)، يتيح للجهات المعنية التأكد من صحتها مباشرة.
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