الأحوال المدنية: إصدار 100 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة بتاريخ 1 أيار 2025 عبر تطبيق "سند"، شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث تم إصدار 100 ألف شهادة رقمية حتى اليوم.

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وأوضح الطيب أن هذه الخدمة تمكّن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل شهادات الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، بصيغة إلكترونية PDF، وباللغتين العربية والإنجليزية .