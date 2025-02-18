"الأحوال المدنية": إطلاق خدمة الشهادات الرقمية قريبًا

جاء ذلك خلال جولته التفقدية غير المعلنة الثلاثاء لمكاتب أحوال وجوازات جبل عمان وتلاع العلي.
وبين الطيب أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية طلب واستلام الشهادات إلكترونيًا بصيغة (PDF)وعبر تطبيق سند دون الحاجة للمراجعة والحضور الشخصي لمكاتب الدائرة.
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