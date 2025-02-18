"الأحوال المدنية": إطلاق خدمة الشهادات الرقمية قريبًا

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، أن الدائرة بصدد إطلاق خدمة الحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا (شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والقيد الفردي) رقمياً.

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جاء ذلك خلال جولته التفقدية غير المعلنة الثلاثاء لمكاتب أحوال وجوازات جبل عمان وتلاع العلي.