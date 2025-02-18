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"الأحوال المدنية": إطلاق خدمة الشهادات الرقمية قريبًا

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
الثلاثاء، 18-02-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، أن الدائرة بصدد إطلاق خدمة الحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا (شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والقيد الفردي) رقمياً.

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جاء ذلك خلال جولته التفقدية غير المعلنة الثلاثاء لمكاتب أحوال وجوازات جبل عمان وتلاع العلي.


وبين الطيب أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية طلب واستلام الشهادات إلكترونيًا بصيغة (PDF)وعبر تطبيق سند دون الحاجة للمراجعة والحضور الشخصي لمكاتب الدائرة.

 
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