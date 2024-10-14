"الأحوال المدنية": إنجاز مليوني معاملة منذ بداية العام عبر المكاتب والخدمات الإلكترونية

وبين الفايز أن المعاملات توزعت على إصدار ما يقارب 597620 جواز سفر، و 373424 بطاقة شخصية ذكية، إضافة إلى نحو 192534 دفتر عائلة، فيما بلغت الشهادات للواقعـات الحيويـة (زواج، طلاق، ولادة، وفاة) التي أصدرتها الدائرة حوالي 800480 شهادة.
وأضاف أن الدائرة مستمرة بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين عبر مكاتبها المنتشرة في الألوية والمحافظات وعبر خدماتها الإلكترونية، داعيا المواطنين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة (www.cspd.gov.jo) أو عبر قائمة الخدمات الإلكترونية أو الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية (https://eservices.cspd.gov.jo) أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند).
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