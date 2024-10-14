"الأحوال المدنية": إنجاز مليوني معاملة منذ بداية العام عبر المكاتب والخدمات الإلكترونية

الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن الدائرة أنجزت ما يقارب 2 مليون معاملة منذ بدية العام الحالي عبر مكاتبها والخدمات الإلكترونية.

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وبين الفايز أن المعاملات توزعت على إصدار ما يقارب 597620 جواز سفر، و 373424 بطاقة شخصية ذكية، إضافة إلى نحو 192534 دفتر عائلة، فيما بلغت الشهادات للواقعـات الحيويـة (زواج، طلاق، ولادة، وفاة) التي أصدرتها الدائرة حوالي 800480 شهادة.