"الأحوال المدنية" تتسلم طابعات جوازات السفر الإلكترونية

وقال الطيب، اليوم الخميس، إن الجواز الإلكتروني يشبه تماما جواز السفر المتداول حاليا، وما يميزه هو إمكانية قراءة البيانات الخاصة بالمسافر إلكترونيا من خلال شريحة ذكية مضمنة داخل غلاف الجواز، موضحا أن الجواز الإلكتروني يتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).
وأضاف، إن إصدار الجواز الإلكتروني يتماشى مع برنامج الحكومة الإلكترونية وضمن العطاء الخاص به، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وانسجامًا مع مخرجات رؤية التحديث الشامل التي تم إطلاقها مع دخول المملكة مئويتها الثانية، مؤكدا أن إصدار الجواز الالكتروني سيكون جنبا إلى جنب مع جواز السفر العادي.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات "البيومترية" في الدائرة تعتبر البنية الأساسية للجواز الإلكتروني، مبينا أن إنشاء قاعدة البيانات تم بمواصفات عالمية، تشمل بصمات الأصابع (FingerPrint) وبصمة العين (IRIS) للمواطنين، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار المراكز القانونية لهم.
وأكد أهمية الجواز الإلكتروني في تعزيز الثقة بأمن جواز السفر الأردني، حيث سيتضمن ميزات أمنية متقدمة، مثل تصنيع صفحة البيانات الشخصية من مادة "البولي كربونات"، وهي مادة صلبة مقاومة للتلف وتحمي جواز السفر من التزوير، إضافة إلى تسهيل عبور حركة المسافرين الأردنيين (المغادرين والقادمين) عبر البوابات الإلكترونية دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.
بترا
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