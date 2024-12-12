 
الخميس 2024-12-12 04:24 م
 

"الأحوال المدنية" تتسلم طابعات جوازات السفر الإلكترونية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
الخميس، 12-12-2024 02:02 م
الوكيل الإخباري-   تسلمت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الطابعات الخاصة بجواز السفر الإلكتروني بحسب ما أكد مدير عام الدائرة غيث الطيب، مرجحا البدء بإصدار هذه الجوازات خلال الربع الأول من العام المقبل.اضافة اعلان


وقال الطيب، اليوم الخميس، إن الجواز الإلكتروني يشبه تماما جواز السفر المتداول حاليا، وما يميزه هو إمكانية قراءة البيانات الخاصة بالمسافر إلكترونيا من خلال شريحة ذكية مضمنة داخل غلاف الجواز، موضحا أن الجواز الإلكتروني يتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

وأضاف، إن إصدار الجواز الإلكتروني يتماشى مع برنامج الحكومة الإلكترونية وضمن العطاء الخاص به، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وانسجامًا مع مخرجات رؤية التحديث الشامل التي تم إطلاقها مع دخول المملكة مئويتها الثانية، مؤكدا أن إصدار الجواز الالكتروني سيكون جنبا إلى جنب مع جواز السفر العادي.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات "البيومترية" في الدائرة تعتبر البنية الأساسية للجواز الإلكتروني، مبينا أن إنشاء قاعدة البيانات تم بمواصفات عالمية، تشمل بصمات الأصابع (FingerPrint) وبصمة العين (IRIS) للمواطنين، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار المراكز القانونية لهم.

وأكد أهمية الجواز الإلكتروني في تعزيز الثقة بأمن جواز السفر الأردني، حيث سيتضمن ميزات أمنية متقدمة، مثل تصنيع صفحة البيانات الشخصية من مادة "البولي كربونات"، وهي مادة صلبة مقاومة للتلف وتحمي جواز السفر من التزوير، إضافة إلى تسهيل عبور حركة المسافرين الأردنيين (المغادرين والقادمين) عبر البوابات الإلكترونية دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي حرب "الجبهة الثامنة".. ماذا يقصد نتنياهو ؟

جمال الطبيعة في راجب

أخبار محلية تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية

ا

شؤون برلمانية نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب

ا

عربي ودولي السعودية تستحوذ على 3 سفن حربية إسبانية

سد تشرين - أرشيفية

عربي ودولي مخاوف من تأثر سد تشرين جراء التصعيد العسكري في منبج

ىتخ

أخبار الشركات سامسونج تتعاون مع خمس علامات محلية لإطلاق مجموعة ‘The Flipside Fashion Collection’ المستلهمة من الثقافة العصرية

أرشيفية

أسواق ومال تراجع سعر اليوان أمام الدولار



 




الأكثر مشاهدة