الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب اعتبار يوم غد السبت، دواماً رسمياً لمكاتب قبول وإصدار البطاقة الشخصية كافة.

اضافة اعلان