الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية

وقال الطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدوام يأتي تمكينا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من استصدار بطاقاتهم الشخصية بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الدوام سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهراً.
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