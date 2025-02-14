 
الجمعة 2025-02-14 07:51 م
 

الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية
الجمعة، 14-02-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-   قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب اعتبار يوم غد السبت، دواماً رسمياً لمكاتب قبول وإصدار البطاقة الشخصية كافة.

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وقال الطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدوام يأتي تمكينا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من استصدار بطاقاتهم الشخصية بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الدوام سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهراً.

 
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