الأحوال المدنية: تمديد دوام اليوم للسادسة مساء ويوم الاقتراع دوام رسمي

الوكيل الإخباري- دعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات المواطنين الذين تقدموا بطلبات إصدار وتجديد البطاقة الشخصية الذكية إلى مراجعة المكتب الذي تم فيه تقديم الطلب لاستلامها، مشيرة إلى أنه تم إصدار جميع البطاقات الشخصية التي قدمت للدائرة ومكاتبها.

اضافة اعلان



وأكدت الدائرة تمديد دوام اليوم الاثنين 9 أيلول، لجميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيسي والمحافظات حتى السادسة مساءً، لغايات تسليم البطاقة الشخصية الذكية.



وأضافت الدائرة أن غدا الثلاثاء الموافق 10 أيلول (يوم الاقتراع) دوام رسمي للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.



وأشارت إلى أن إعلان الدوام وتمديده، حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.