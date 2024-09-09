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الأحوال المدنية: تمديد دوام اليوم للسادسة مساء ويوم الاقتراع دوام رسمي

دائرة
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
الإثنين، 09-09-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري- دعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات المواطنين الذين تقدموا بطلبات إصدار وتجديد البطاقة الشخصية الذكية إلى مراجعة المكتب الذي تم فيه تقديم الطلب لاستلامها، مشيرة إلى أنه تم إصدار جميع البطاقات الشخصية التي قدمت للدائرة ومكاتبها.

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وأكدت الدائرة تمديد دوام اليوم الاثنين 9 أيلول، لجميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيسي والمحافظات حتى السادسة مساءً، لغايات تسليم البطاقة الشخصية الذكية.


وأضافت الدائرة أن غدا الثلاثاء الموافق 10 أيلول (يوم الاقتراع) دوام رسمي للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.


وأشارت إلى أن إعلان الدوام وتمديده، حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.


وبينت أن البطاقة الشخصية هي الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (4) من قانون الانتخاب.

 
gnews

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