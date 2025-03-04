الأحوال المدنية: توجه لإغلاق مكتب المعراض في جرش

الوكيل الإخباري- وجه مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب بإغلاق مكتب أحوال "المعراض" في محافظة جرش، لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين.

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وبحسب بيان للدائرة اليوم بين الطيب أن الدائرة تسعى الى إيجاد مبنى بديل ومناسب للمبنى الحالي ضمن بيئة عمل مناسبة، وستقدم خدماتها للمواطنين من خلال المركز الحكومي الشامل المتوقع افتتاحه قريبا في محافظة جرش، مؤكدا ان الدائرة مستمرة بخطة التحديث والتطوير على مكاتبها لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.