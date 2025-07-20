"الأحوال المدنية" و"حرير" تنظمان نشاطا حول الأطفال المصابين بالسرطان

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب التزام الدائرة الدائم بمسؤوليتها المجتمعية، لا سيما تجاه الأطفال المصابين بمرض السرطان، مشيرا إلى أن هذا النهج الإنساني يشكل أحد ركائز رسالة الدائرة في خدمة المجتمع.

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جاء ذلك خلال رعايته نشاطا توعويا نظمته مؤسسة حرير الريادية للتنمية المجتمعية داخل مبنى الدائرة الرئيسي، تحت شعار "بوث حرير الأمل"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال المرضى بالسرطان واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.



وبحسب بيان للدائرة اليوم الأحد، قال الطيب، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تحرص على احتضان مثل هذه المبادرات النوعية في مرافقها، تأكيدا على دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع.