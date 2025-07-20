"الأحوال المدنية" و"حرير" تنظمان نشاطا حول الأطفال المصابين بالسرطان

جاء ذلك خلال رعايته نشاطا توعويا نظمته مؤسسة حرير الريادية للتنمية المجتمعية داخل مبنى الدائرة الرئيسي، تحت شعار "بوث حرير الأمل"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال المرضى بالسرطان واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
وبحسب بيان للدائرة اليوم الأحد، قال الطيب، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تحرص على احتضان مثل هذه المبادرات النوعية في مرافقها، تأكيدا على دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع.
من جانبها، ثمّنت مؤسسة حرير هذه المبادرة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، معتبرة أنها تجسّد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والمجتمعي، بما يساهم بدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وتمكينهم نفسيًا واجتماعيًا، وينعكس إيجابا على استقرارهم ومستقبلهم.
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