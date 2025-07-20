الأحد 2025-07-20 07:16 م
 

"الأحوال المدنية" و"حرير" تنظمان نشاطا حول الأطفال المصابين بالسرطان

ل
أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب التزام الدائرة الدائم بمسؤوليتها المجتمعية، لا سيما تجاه الأطفال المصابين بمرض السرطان، مشيرا إلى أن هذا النهج الإنساني يشكل أحد ركائز رسالة الدائرة في خدمة المجتمع.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته نشاطا توعويا نظمته مؤسسة حرير الريادية للتنمية المجتمعية داخل مبنى الدائرة الرئيسي، تحت شعار "بوث حرير الأمل"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال المرضى بالسرطان واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.


وبحسب بيان للدائرة اليوم الأحد، قال الطيب، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تحرص على احتضان مثل هذه المبادرات النوعية في مرافقها، تأكيدا على دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع.


من جانبها، ثمّنت مؤسسة حرير هذه المبادرة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، معتبرة أنها تجسّد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والمجتمعي، بما يساهم بدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وتمكينهم نفسيًا واجتماعيًا، وينعكس إيجابا على استقرارهم ومستقبلهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي ما الذي دفع البيت الأبيض لوصف نتنياهو بـ"الطفل المتهور" ؟

ا

أخبار محلية البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي ينظمان معرض "البرق والبريد والهاتف"

العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

أخبار محلية العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي "ثلاثة أيام راحة".. نتنياهو يفلت مؤقتًا من قاعة المحكمة

ل

أخبار محلية "الأحوال المدنية" و"حرير" تنظمان نشاطا حول الأطفال المصابين بالسرطان

ل

عربي ودولي أول تعليق للوزيرة المصرية المستقيلة من منصبها

الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية

منوعات الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية

ا

شؤون برلمانية كتلة تقدم النيابية تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة