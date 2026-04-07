الأخوة الأردنية الأوزبكية في "الأعيان" تلتقي القنصل الفخري لأوزبكستان

02:21 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الأخوة الأردنية-الأوزبكية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور هايل عبيدات، اليوم الثلاثاء، القنصل الفخري لأوزبكستان لدى المملكة الأردنية الهاشمية، لؤي أبو غزالة، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأكد العين عبيدات أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ضوء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما تعكسه من عمق تاريخي في العلاقات المشتركة.



وأشار إلى زيارة رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، والوفد المرافق إلى أوزبكستان، لتمتين العلاقات الثنائية الراسخة بين الأردن وأوزبكستان، والحرص على مواصلة توطيدها في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل البرلماني بين البلدين.



ودعا العين عبيدات إلى الاستفادة من الخبرات لدى أوزبكستان، لا سيما في القطاعات الطبية والصحية، إلى جانب القطاع التعليمي وقطاع الصناعات الدوائية وغيرها، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة ومتبادلة مع القطاع الخاص.



وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى برامج عمل تنفيذية ومشاريع مشتركة ملموسة، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ويعزز فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، وبناء قنوات تواصل مستدامة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في كلا البلدين.



بدوره، أكد أبو غزالة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن إلغاء التأشيرات بين الجانبين سيسهم في تعزيز حركة التنقل والتواصل وفتح آفاق أوسع للتعاون.



وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر استثماري مهم، سيتم توجيه الدعوات للمشاركة فيه، مؤكدًا أهمية إسهام القطاع الخاص الأردني، لا سيما في قطاع تصنيع الأدوية والقطاع الصحي، ومواصلة الشراكات الاقتصادية واستثمار الفرص المتاحة.



من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية البناء على العلاقات القائمة بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، مشددين على ضرورة تفعيل أطر التنسيق والتشاور، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، داعين إلى تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.







