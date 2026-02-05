الخميس 2026-02-05 08:40 م

الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق "سند" قريبا

تطبيق سند
سند
 
الخميس، 05-02-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، الخميس، إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الملكيَّة العقاريَّة لسنة 2026، ستستهم في تسريع معاملات إزالة الشيوع، ويعزز حركة البيع والشراء والبناء على الأراضي بعد إزالة الشيوع، مما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

اضافة اعلان


وأضاف الخالدي، أن القانون الجديد يسمح بالبيع والإفراز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل في فترة قريبة، بعد صدور النظام المتعلق بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق "سند".


وأوضح أنه في حال تم اعتماد هذه الخدمات عبر تطبيق "سند" ستتوقف الحاجة لمراجعة المواطنين لدائرة الأراضي والمساحة، حيث ستكون جميع الخدمات إلكترونية باستثناء نقل الملكية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي

تطبيق سند

أخبار محلية الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق "سند" قريبا

"البيئة"و"زها الثقافي" يوقعان اتفاقية تعاون لدعم "العجلات الخضراء"

أخبار محلية "البيئة"و"زها الثقافي" يوقعان اتفاقية تعاون لدعم "العجلات الخضراء"

"وكلاء السياحة" يزورون مكافحة المخدرات لتعزيز التعاون في حماية الشباب

أخبار محلية "وكلاء السياحة" يزورون مكافحة المخدرات لتعزيز التعاون في حماية الشباب

المهرة دي بارقة تحقق المركز الرابع في بطولة كتارا لجولة الجياد العربية بالدوحة

أخبار محلية المهرة دي بارقة تحقق المركز الرابع في بطولة كتارا لجولة الجياد العربية بالدوحة

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الملك سلمان ومحمد بن سلمان يعزيان الملك

أخبار محلية الملك سلمان و الأمير محمد بن سلمان يعزيان الملك

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى



 






الأكثر مشاهدة