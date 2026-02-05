الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق "سند" قريبا

وأضاف الخالدي، أن القانون الجديد يسمح بالبيع والإفراز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل في فترة قريبة، بعد صدور النظام المتعلق بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق "سند".
وأوضح أنه في حال تم اعتماد هذه الخدمات عبر تطبيق "سند" ستتوقف الحاجة لمراجعة المواطنين لدائرة الأراضي والمساحة، حيث ستكون جميع الخدمات إلكترونية باستثناء نقل الملكية.
