الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق "سند" قريبا

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، الخميس، إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الملكيَّة العقاريَّة لسنة 2026، ستستهم في تسريع معاملات إزالة الشيوع، ويعزز حركة البيع والشراء والبناء على الأراضي بعد إزالة الشيوع، مما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

اضافة اعلان



وأضاف الخالدي، أن القانون الجديد يسمح بالبيع والإفراز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل في فترة قريبة، بعد صدور النظام المتعلق بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق "سند".