الأراضي وهيئة النزاهة في جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

08:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715098 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظّمت دائرة الاراضي والمساحة اليوم وبالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية، والتي تنفذها الهيئة مع جميع الجهات لبيان مخاطر هذه الظاهرة واثارها السلبية على المجتمع، بإعتبارها سلوكاً غير سوي يمس الأمن المجتمعي، قدمها ضابط الإمتثال في الدائرة السيد فراس المومني. اضافة اعلان





واستعرض المومني في بداية المحاضرة أهمية مثل هذه اللقاءات لإيصال رسائل الهيئة، والتعريف بمهامها، وآلية عملها ومديرياتها واقسامها، وأكد على أن مسؤولية حماية المال العام ومقدرات الوطن تقع على عاتق الجميع، وان آلية عمل الهيئة يتضمن محورين هما محور إنفاذ القانون، ومحور الوقاية المتمثل بالمعايير الخمس (سيادة القانون، المسائلة، والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة)



كما أكد المومني على أهمية محاربة الواسطة والمحسوبية بإعتبارها شكل من اشكال الفساد، وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش وأجاب على اسئلة الموظفين.



من جانبه أكد عطوفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور احمد العموش تعقيباً على انعقاد الجلسة التوعوية، على أهمية دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كأحد الشركاء الرئيسين في أعمال الدائرة، مثمناً بالوقت ذاته الجهود المبذولة من الهيئة في محاربة كافة اشكال الفساد المالي والإداري.



وأضاف العموش "انجزنا خطوات مهمة في محاربة هذه الآفة من خلال إطلاق 32 خدمة إلكترونية، حيث شكل التحول الإلكتروني الذي انتهجته الدائرة بداية حقيقية للحد من الواسطة والمحسوبية، ويوفر الوقت والجهد والمال، وبما يعزز قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.



وأشار العموش على أن وضوح اجراءات العمل في دائرة الاراضي والمساحة والإعلان عن الخدمات المقدمة وطريقة الحصول عليها، يُغني المواطن من اللجوء إلى الواسطة والمحسوبية، مشدداً على أهمية قيام الموظف بواجبه واتخاذ القرار المستند للقوانين والأنظمة والتعليمات.