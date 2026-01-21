الأربعاء 2026-01-21 10:54 م

الأربعاء أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية ولا نحمل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين
الأربعاء، 21-01-2026 09:39 م

الوكيل الإخباري-   سجّل النظام الكهربائي الأردني مساء الأربعاء، أعلى مستوى حمل منذ بداية فصل الشتاء الحالي، حيث بلغ نحو 4450 ميغاواط، تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية أن النظام الكهربائي يعمل بكفاءة عالية وباستقرار كامل، مشيرةً إلى أن منظومة النقل والتحكم تمتلك القدرة الفنية اللازمة للتعامل مع الأحمال المرتفعة، نتيجة الجاهزية المسبقة، والمتابعة الفنية المستمرة على مدار الساعة.


وبيّنت الشركة أن مركز التحكم الوطني والفرق الفنية الميدانية في مختلف مواقع العمل تواصل عملها دون انقطاع، لمتابعة أداء الشبكة الكهربائية، وضمان ديمومة التزويد.

 
 


