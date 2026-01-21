الأربعاء أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية أن النظام الكهربائي يعمل بكفاءة عالية وباستقرار كامل، مشيرةً إلى أن منظومة النقل والتحكم تمتلك القدرة الفنية اللازمة للتعامل مع الأحمال المرتفعة، نتيجة الجاهزية المسبقة، والمتابعة الفنية المستمرة على مدار الساعة.
وبيّنت الشركة أن مركز التحكم الوطني والفرق الفنية الميدانية في مختلف مواقع العمل تواصل عملها دون انقطاع، لمتابعة أداء الشبكة الكهربائية، وضمان ديمومة التزويد.
