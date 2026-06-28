الأرجنتين تنهي الشوط الأول متقدمة بهدفين - تحديث مستمر

05:05 ص

الوكيل الإخباري- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم حاليا مباراته الختامية أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أعلن فجر الأحد تشكيلة منتخب "النشامى" لمواجهة الأرجنتين ضمن النهائيات، والتي ضمت في تشكيلتها الأساسية: (1 يزيد أبو ليلى، 23 إحسان حداد، 3 عبد الله نصيب، 5 يزن العرب، 4 حسام أبو ذهب، 20 مهند أبو طه، 21 نزار الرشدان، 8 نور الروابدة، 11 عودة الفاخوري، 24 علي عزايزة، 9 علي علوان).



أما على مقاعد البدلاء فاللاعبون هم: (22 عبد الله الفاخوري، 12 نور بني عطية، 19 سعد الروسان، 17 سليم عبيد، 16 محمد أبو النادي، 18 محمد أبو غوش، 2 محمد أبو حشيش، 26 أنس بدوي، 14 رجائي عايد، 6 عامر جاموس، 25 محمد الداوود، 15 إبراهيم سعادة، 7 محمد أبو زريق، 13 محمود المرضي، 10 موسى التعمري).



وأجرى المنتخب مرانه الأخير الجمعة على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.



وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المواجهة تاريخية أمام بطل العالم، حيث تأتي بعد مباراتين قدم فيها النشامى مستوى مميز بأول مشاركة له في البطولة، مشيدا بما قدمه اللاعبون خلال المنافسات.



وأضاف، "نواجه منتخب الأرجنتين الذي يمتلك عناصر مميزة، ويعد من الفرق المرشحة لحصد اللقب.. نؤمن بقدراتنا وسنسعى جاهدين للظهور بمستوى فني جيد يليق بكرة القدم الأردنية".



من جانبه، بين اللاعب نور الروابدة أن مواجهة الأرجنتين قوية جدا، "لكننا سنظهر بالشكل المطلوب"، مؤكدا أن اللاعبين عازمون على الخروج من البطولة بنتيجة إيجابية مع اختتام المشاركة بهذا المحفل العالمي.



ووجه الروابدة شكره للجماهير الأردنية التي ساندت النشامى قائلا "كنتم الداعم لنا خلال مسيرتنا بالتصفيات وفي مختلف البطولات، وأظهرتم الصورة الطيبة عن الأردن، فشكرا لكم على كل ما قدمتموه".



إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد مساء الجمعة، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية كافة للمباراة، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض والمنتخب الأرجنتيني باللون الأسود.



ويشارك منتخب النشامى بمنافسات كأس العالم 2026، لحساب المجموعة العاشرة، حيث تعثر في افتتاح مشواره بالمونديال أمام النمسا 1-3، قبل أن يخسر مواجهة الجزائر 1-2.









