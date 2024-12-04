الأردنيّةُ ضمنَ أفضلِ عشرِ جامعاتٍ عربيًّا حسبَ تصنيفِ التايمز

10:50 م

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الوكيل الإخباري- أعلنتِ الجامعةُ الأردنيّةُ تحقيقَها إنجازًا جديدًا في تصنيف التايمز للجامعات العربيّة 2024؛ إذ جاءت في المرتبة الأولى على المستوى المحليّ، واحتلّت المرتبةَ التّاسعةَ عربيًّا، متقدّمةً بسبع مراتبَ عن العام الماضي، وضمّت قائمةُ أفضلِ عشرِ جامعات؛ خمسَ جامعاتٍ من السّعودية، وجامعتين من الإمارات، وجامعةً في كلّ من الأردنّ، وقطر، ومصر. اضافة اعلان





وأعرب رئيسُ الجامعة، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازِه بهذا التّقدّم، مؤكدًا أنّ هذا الإنجازَ يعكس الجهودَ المبذولة لتعزيز موقع الجامعة عالميًّا، ويُعدّ حصادًا لإستراتيجيّة الجامعة الّتي ترتكز على الجودة والابتكار في مجالات التّعليم، والبحث العلميّ، وخدمة المجتمع.



وأشار عبيدات إلى أنّ التّحسّنَ الكبير في ترتيب الجامعة يتماشى مع الجهود المستمرّة في تعزيز جودة المناهج الدّراسيّة، وتنمية مهارات التّواصل لدى الطّلبة، إضافةً إلى تطوير المهارات المهنيّة والنّاعمة؛ لرفع جاهزيّتهم لسوق العمل، كما نوّه إلى تركيز الجامعة على إنتاج أبحاث ذات تأثير ملموس، وتحسين البيئات التّعليميّة والبحثيّة، بما يعزّز الابتكار والإبداع.



ويُقيِّمُ تصنيفُ التايمز للجامعات العربيّة الّذي شمل أكثرَ من 300 جامعة هذا العام، أداءَ الجامعات بناءً على خمسةِ معاييرَ رئيسةٍ تشملُ جودةَ التّعليم والتّعلّم، ومدى توفّر بيئة تعليميّة متميّزة، وإنتاجيّة البحث العلميّ وجودته، والتّأثير البحثيّ من حيث عددُ الاستشهادات، وتأثيرُ الأبحاث عالميًّا، والبعدُ الدّوليّ للجامعة، من حيث التّعاونُ الدّوليّ، واستقطابُ الطّلبة والباحثين، إضافةً إلى مدى تأثير الجامعة في الصّناعة عبر الشّراكات مع القطاعات الإنتاجيّة، وتطبيق البحث العلميّ.



وأكّد الدكتور عبيدات مواصلةَ الجامعةِ العملَ على تحسين أدائها في المعايير كلِّها، وتعزيز أنشطتها التّعليميّة والبحثيّة، وتنمية قدرات الطّلبة؛ لتحقيق مزيدٍ من التّقدّم في التّصنيفات العالميّة، والإقليميّة.



الجامعةُ الأردنيّة، بتاريخِها العريق، وكوادِرِها المتميّزة، تواصلُ السّيرَ بخطى ثابتةٍ نحو تحقيقِ رؤيتها بأنْ تكونَ ضمنَ أفضل الجامعات العالميّة، مستندةً إلى إرثٍ أكاديميّ قويّ، وخططٍ إستراتيجيّة محكمة.