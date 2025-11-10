"الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

وقال المدير التنفيذي للشركة مؤيد أبو رمان، إن هذا الفوز يعد تكريما دوليا للأردن، حيث كان من بين ست دول عربية فقط نالت التكريم في هذا المحفل المرموق، في إنجاز يجسد المكانة الريادية التي باتت تحتلها المملكة على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة والعالم.
وتسلم أبو رمان الجائزة بحضور السفير الأردني في لندن منار الدباس، وأمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين وشخصيات من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.
وقال أبو رمان، إنه من خلال سبعة مشاريع منتشرة في مختلف محافظات المملكة تعكس حضارات متعددة، استطعنا توفير أكثر من 170 فرصة عمل دائمة، ونستقبل مئات الآلاف من الزوار على متن تجربة "رحلة عبر 1916" في وادي رم، ونسهم في وضع أم قيس ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، والعديد من الإنجازات الأخرى على مستوى القطاع".
-
أخبار متعلقة
-
الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"
-
رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"
-
توقيع اتفاقية ترتيب شؤون الحجاج الأردنيين وعرب 48
-
سلطة العقبة توقع اتفاقيات ومذكرات تعاون لتوفير فرص تدريبية للشباب
-
الأردن يشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الثقافية
-
الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا
-
وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
ندوة في جرش بعنوان "تحليل لخطاب العرش السامي"