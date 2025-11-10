"الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

الوكيل الإخباري- فازت الشركة الأردنية لإحياء التراث بجائزة "الابتكار الثقافي والحفاظ على التراث" في حفل جوائز السفر العربية 2025 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2025 في لندن.

وقال المدير التنفيذي للشركة مؤيد أبو رمان، إن هذا الفوز يعد تكريما دوليا للأردن، حيث كان من بين ست دول عربية فقط نالت التكريم في هذا المحفل المرموق، في إنجاز يجسد المكانة الريادية التي باتت تحتلها المملكة على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة والعالم.



وتسلم أبو رمان الجائزة بحضور السفير الأردني في لندن منار الدباس، وأمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين وشخصيات من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.