"الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع" تُنظم محاضرة عن التعليم التقني

جاء ذلك خلال محاضرة نظمّتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء أمس الاثنين، بعنوان "التعليم التقني في عصر التحول الرقمي: دور المؤسسة التعليمية في الربط بين المهارات الرقمية والتنمية الوطنية"، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن التعليمي.
وقال العدوان إن التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرضان على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في برامجها ومخرجاتها بما ينسجم مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكداً أن التعليم التقني والتطبيقي يشكل جسراً حقيقياً للانتقال من البيئة التعليمية إلى بيئة الإنتاج والعمل.
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