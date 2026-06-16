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"الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع" تُنظم محاضرة عن التعليم التقني

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-    أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور مصطفى العدوان، أن التعليم التقني والتطبيقي يمثل اليوم أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الهوية الوطنية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتغيرات المتلاحقة في متطلبات سوق العمل.

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جاء ذلك خلال محاضرة نظمّتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء أمس الاثنين، بعنوان "التعليم التقني في عصر التحول الرقمي: دور المؤسسة التعليمية في الربط بين المهارات الرقمية والتنمية الوطنية"، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن التعليمي.


وقال العدوان إن التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرضان على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في برامجها ومخرجاتها بما ينسجم مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكداً أن التعليم التقني والتطبيقي يشكل جسراً حقيقياً للانتقال من البيئة التعليمية إلى بيئة الإنتاج والعمل.

 
 


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