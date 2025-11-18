الثلاثاء 2025-11-18 01:52 م
 

الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تخصص رقم طوارئ مباشر

هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية
الأردنية للمناطق الحرة
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن تخصيص رقم طوارئ مباشر (7517 222 06) لتلقي البلاغات والملاحظات داخل المناطق الحرة والتنموية التابعة لها وعلى مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع في إطار سعيها المتواصل لتطوير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص المجموعة على ضمان الاستجابة الفورية والتعامل السريع مع أي حالات طارئة إلى جانب تقديم الدعم المتكامل لمختلف المتعاملين والزوار. 

 
 
