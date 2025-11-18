الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تخصص رقم طوارئ مباشر

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن تخصيص رقم طوارئ مباشر (7517 222 06) لتلقي البلاغات والملاحظات داخل المناطق الحرة والتنموية التابعة لها وعلى مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع في إطار سعيها المتواصل لتطوير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار.

