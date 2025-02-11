الأردنيون اشتروا أكثر من 1.2 مليون أسطوانة خلال المنخفض

03:23 م

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الوكيل الإخباري- سجلت محطات الغاز الثلاث في المملكة خلال المنخفض الاخير ارتفاعاً ملحوظاً في الاستهلاك، حيث بلغ إجمالي عدد الأسطوانات التي تم إعادة تعبئتها 1,210,308 أسطوانة. اضافة اعلان





ويأتي هذا الارتفاع في الاستهلاك بوقت شهدت فيه المملكة منخفضاً جوياً قطبياً من يوم الاربعاء الماضي شهد انخفاضاً شديد بدرجات الحرارة، مما رفع من معدلات استخدام الغاز المنزلي للتدفئة.



وحسب البيانات الواردة لـ "الوكيل الإخباري"، فقد تراوحت كميات تعبئة الأسطوانات يوميًا على النحو التالي:



يوم الأربعاء 5 شباط، تم تعبئة 205,715 أسطوانة.

يوم الخميس 6 شباط ، 229,448 أسطوانة.

يوم الجمعة 7 شباط ، 192,879 أسطوانة.

يوم السبت 8 شباط ، 195,492 أسطوانة.

يوم الأحد 9 شباط 187,474 أسطوانة.

يوم الاثنين 10 شباط 199,300 أسطوانة.