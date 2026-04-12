الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة قريباً

الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون أن يحظوا بعطلة طويلة خلال الأسابيع المقبلة، تمتد لعدة أيام، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وعيد الاستقلال، ما يمنح فرصة لقضاء إجازة ممتدة.





وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يصادف يوم الثلاثاء 26 أيار 2026 يوم عرفة، لتبدأ عطلة عيد الأضحى من ذلك اليوم، وتستمر حتى مساء السبت 30 أيار 2026.



ويسبق هذه العطلة عيد الاستقلال الذي يُصادف يوم الاثنين 25 أيار، ما يعني أن العطلة قد تمتد فعلياً إلى 6 أيام متواصلة، تبدأ من صباح الاثنين وتنتهي مساء السبت.



وتُعد هذه العطلة من أطول الفترات المتصلة خلال العام الحالي، ما يعزز من فرص السفر والاستجمام داخل المملكة، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية في تلك الفترة.





