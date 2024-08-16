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الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين الشهر المقبل

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 16-08-2024 10:19 م
الوكيل الإخباري-  ينتظر الأردنيون يومين عطلة رسمية الشهر القادم  أيلول / سبتمبر ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري.

1 - يوم الانتخابات النيابية الموافق 10 أيلول / سبتمبر (الثلاثاء) وتقره الحكومة لإعطاء المجال أمام الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

2 - ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 15 أيلول / سبتمبر (الأحد). 
gnews

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