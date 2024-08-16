الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين الشهر المقبل

10:19 م

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الوكيل الإخباري- ينتظر الأردنيون يومين عطلة رسمية الشهر القادم أيلول / سبتمبر ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري.



1 - يوم الانتخابات النيابية الموافق 10 أيلول / سبتمبر (الثلاثاء) وتقره الحكومة لإعطاء المجال أمام الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.



2 - ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 15 أيلول / سبتمبر (الأحد).