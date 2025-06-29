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الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

عطلة
عطلة
 
الأحد، 29-06-2025 01:28 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  رصد موقع الوكيل الاخباري العطل الرسمية المتبقية للاردنيين خلال العام الحالي 2025 .اضافة اعلان


المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
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