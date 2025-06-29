الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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