الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

01:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736094 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رصد موقع الوكيل الاخباري العطل الرسمية المتبقية للاردنيين خلال العام الحالي 2025 . اضافة اعلان





المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.