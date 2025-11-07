الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

وكانت وزارة الأوقاف قد عممت على مديريات الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، كما حثت على الإكثار من الاستغفار والتوبة ودعوة الله جل في علاه أن ينزل الغيث على هذه الأرض.
وكانت الوزارة قد دعت إلى صلاة الاستسقاء بعد احتباس المطر وتأخر نزوله لهذا العام، حيث أكدت السنة النبوية على الخروج إلى صلاة الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط.
