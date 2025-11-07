الجمعة 2025-11-07 04:53 م
 

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 07-11-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-   أدى الأردنيون، اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة، استجابةً لدعوة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وإحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبًا من الله تعالى نزول الغيث والرحمة على البلاد والعباد.

وكانت وزارة الأوقاف قد عممت على مديريات الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، كما حثت على الإكثار من الاستغفار والتوبة ودعوة الله جل في علاه أن ينزل الغيث على هذه الأرض.


وكانت الوزارة قد دعت إلى صلاة الاستسقاء بعد احتباس المطر وتأخر نزوله لهذا العام، حيث أكدت السنة النبوية على الخروج إلى صلاة الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط.

 
 
