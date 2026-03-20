الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خلال خطبة صلاة عيد الفطر: إنّ الوصاية الهاشمية ستبقى حاضرةً وراعيةً للمسجد الأقصى المبارك بكل ما فيه.
وأضاف الخلايلة: "تألّمنا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام الفضيلة، بذريعة ما يجري في العالم اليوم."
وكان مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، أعلن أن الجمعة هو غرة شهر شوال لعام 1447 هـ / 2026، وأول أيام عيد الفطر السعيد.
أخبار متعلقة
-
سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان
-
الأرصاد: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة
-
انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر
-
الملك يؤدّي صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي بالعقبة
-
المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة
-
بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي وضمان خدمات العيد