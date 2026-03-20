الجمعة 2026-03-20 02:53 م

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

ارشيفية
 
الجمعة، 20-03-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   أدّى الأردنيون، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد في مختلف مساجد المحافظات.اضافة اعلان


وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خلال خطبة صلاة عيد الفطر: إنّ الوصاية الهاشمية ستبقى حاضرةً وراعيةً للمسجد الأقصى المبارك بكل ما فيه.

وأضاف الخلايلة: "تألّمنا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام الفضيلة، بذريعة ما يجري في العالم اليوم."

وكان مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، أعلن أن الجمعة هو غرة شهر شوال لعام 1447 هـ / 2026، وأول أيام عيد الفطر السعيد.
 
 


