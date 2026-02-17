الأردنيون يترقبون.. وتصريح مهم من الإفتاء قبل إعلان موعد رمضان بلحظات

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم دائرة الإفتاء الأردنية الدكتور أحمد الحراسيس أن التوقعات الفلكية تشير إلى تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الأردن.

وقال الحراسيس خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحسابات الفلكيةي أشارت إلى أن تولد الهلال سيكون عند الساعة الثالثة عصرا وسيبقى في سماء المملكة ما لايزيد عن 3 دقائق وسيكون قريبا من قرص الشمس وهذه المعطيات الفلكية تقول بتعذر الهلال في المملكة.