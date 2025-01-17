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الأردنيون يحتشدون بالآلاف احتفالًا بوقف إطلاق النار في غزة - صور

جانب من المسيرات التي خرجت للاحتفال
جانب من المسيرات التي خرجت للاحتفال
الجمعة، 17-01-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري- احتشد آلاف الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة للاحتفال بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب المستعرة على القطاع منذ ما يزيد على 467 يوما.

وعبروا عن فرحهم بوقف الحرب معربين عن شكرهم للأردن ملكا وقيادة وشعبا الذين كانوا عونا للأشقاء الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب وبادروا بتبني القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وأرسلوا المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الحصار الذي فرضه الاحتلال على غزة.

وبادر عدد من المشاركين في الاحتفالات الشعبية بتوزيع الحلوى على المارة والمشاركين، وسط رفع يافطات تعبر عن مدى فخرهم واعتزازهم بانتصار أبناء قطاع غزة.

وكان شارك الأردنيون بمئات الفعاليات المناصرة لأهل غزة منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر 2023 والرافضة للعدوان الإسرائيلي.

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