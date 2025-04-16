الأردنيون يحتفلون بيوم العلم

الوكيل الإخباري- يقيم الأردنيون الأربعاء، فعاليات شعبية ورسمية، احتفاءً بيوم العلم في جميع المحافظات، وفق خطة وطنية جرى تنسيقها بين جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ فعاليات وبرامج ميدانية وإعلامية تعكس وتؤكد معاني الفخر والولاء، وتُرسّخ العلم في المشهد البصري اضافة اعلان



والسلوك المجتمعي على امتداد محافظات المملكة .





وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الحكومة ومؤسساتها وضعت برامج متنوعة للاحتفال بيوم العلم باعتباره مناسبة وطنية لها رمزية وجدانية.



وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت خطة وطنية للاحتفال بيوم العلم في العاصمة وسائر المحافظات والقطاعات الرسمية والشعبية.



وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتفال بيوم العلم هذا العام يُعد مناسبة وطنية جامعة تُرسّخ رمزية العلم الأردني ودلالاته الوطنية.



وأضافت "يستذكر الأردنيون في هذا اليوم معاني التضحية والفداء التي بذلها الآباء والأجداد ليبقى علمنا شامخاً، مشكلاً ذاكرة وطن وسيرة أبطاله العطرة، حاضراً في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية والوطنية والشعبية".



ودعا وزير الثقافة المواطنين والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والثقافية وطلبة المدارس والجامعات والأسر الأردنية على امتداد الوطن إلى المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية.



وتتضمن الفعالية الرئيسة التي تبدأ في الساعة 12 ظهر الأربعاء الموافق 16 نيسان، رفع العلم في الموقع المخصص للاحتفال وبشكل موحّد في جميع محافظات المملكة.



كما تتضمن الفعالية التي اعتُمدت شعارات "علمنا عالٍ" ويوم العلم الأردني ضمن فعاليات يوم العلم، توزيع أعلام على المواطنين والمنازل والسيارات لرفعها في الأحياء وعلى السواري والأعمدة في الشوارع الرئيسة، وتجهيز لوحات إلكترونية بالعلم والشعارات، وإضاءة المدرج الروماني، ورفع العلم في ساحات المدارس، بالإضافة إلى مسير طلابي نحو متحف الحياة البرلمانية، وإطلاق الهوية البصرية للحملة، وفعالية مسائية تنظمها وزارة الثقافة في منطقة جبل عمّان.



وكان رئيس الوزراء جعفر حسّان، أوعز لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بالتحضير لهذه المناسبة الوطنية، ورفع العلم الأردني على مبانيها بالقياسات المتعددة، ومتابعة الصفحة الرسمية لحملة "علمنا عالٍ".



وتنظم وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، فعالية وطنية بمناسبة يوم العلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان من كل عام، وذلك أمام مبنى الوزارة في العاصمة عمّان، بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وكوادر الوزارة وموظفيها.



وتتضمن الفعالية رفع العلم الأردني على سارية الوزارة، وعزف السلام الملكي وترديد النشيد الوطني، في أجواء وطنية تعكس روح الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، كما سيتم توزيع الأعلام على مديريات السياحة في المحافظات كافة، دعماً للمشاركة المجتمعية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.



وبحسب بيان للوزارة، أكدت الوزيرة عناب أن العلم الأردني يمثل رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية، ويجسّد القيم الوطنية الراسخة، مشيرة إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء، وتعزيز المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية.



وتنظم مديريات السياحة في مختلف المحافظات سلسلة فعاليات وطنية احتفالية، تعكس مشاعر الاعتزاز بالوطن والولاء للقيادة الهاشمية، وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة، وتضمنت تزيين المواقع السياحية ومراكز الزوار بالأعلام الأردنية، وتنفيذ برامج ميدانية بمشاركة الجهات الرسمية والمجتمعية.



وستقوم مديرية سياحة محافظة المفرق بتنظيم فعالية في مركز زوار أم الجمال، تشمل استعراضاً شعبياً وفقرات وطنية وتراثية بمشاركة فرقة من المجتمع المحلي، وتقديم الضيافة، وذلك بحضور رئيس بلدية أم الجمال، والحاكم الإداري، مدير الآثار، والأجهزة الأمنية، إلى جانب كادر المديرية.



أما مديرية سياحة الزرقاء، فستشارك في احتفالية المجلس التنفيذي للمحافظة، كما قامت بتزيين واجهة المديرية ورفع الأعلام في كل من مركز زوار الحلابات، مركز زوار قصير عمرة، ومشروع الأزرق التنموي بالتعاون مع بلدية الأزرق.



وفي مادبا، تشتمل الفعاليات على رفع العلم الأردني، وتقديم عروض فلكلورية لفرقة زين، وتوزيع الأعلام على الزوار بالتعاون مع مدرسة وملتقى مجد الدولية، إضافة إلى فعالية رسم العلم الأردني بمشاركة طلاب مدرسة الروم الأرثوذكس، وسيتم اختتام الفعالية بإطلاق بالونات بألوان العلم في الهواء.



كما ستقيم مديرية سياحة البلقاء احتفالاً في ساحة مركز زوار عقبة بن نافع، يتخلله رفع العلم، عروض فنية فلكلورية، توزيع الحلوى والقهوة، وإطلاق البالونات والطائرات الورقية، إلى جانب مشاركة دي جي DJ ضمن فقرات وطنية متنوعة، كما تشارك المديرية أيضاً في مسيرة مركبات بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى، واحتفالية رفع العلم في موقع زي، إضافة إلى فعالية رفع سلسلة أعلام بطول كيلومتر في شارع الستين.



وفي عجلون، تنظم المديرية احتفالاً في مركز زوار عجلون، يتضمن رفع العلم بمشاركة فرقة الكشافة، عروضاً تراثية لفرقة كفرنجة، إطلاق بالونات من سطح قلعة عجلون، جولات بالسيارات الكهربائية المزيّنة بالأعلام، وتوزيع الضيافة، والقبعات، والحقائب على الزوار.



وفي الطفيلة، ستقام فعالية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تتضمن استعراضاً كشفياً ورفع العلم عند جدارية السياحة في القلعة، مع إلقاء قصائد وطنية، وتزيين الشارع السياحي بالكامل بالأعلام، بمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي.



كما تنفّذ مديرية سياحة معان فعالية تشمل رفع السلام الملكي، عروضاً فلكلورية لفرقة معان، وتوزيع الشوكولاتة والميداليات التي تحمل ألوان العلم الأردني، بالإضافة إلى القهوة العربية، المرطبات، الأعلام، وتقديم أكلة الرز الحامض.



وفي الكرك، ستقام الاحتفالية أمام قلعة الكرك، وتتضمن رفع العلم، وعروضاً تراثية كركية تقدمها فرقة محلية، وتوزيع الحلوى، القهوة، والأعلام، بمشاركة مديرية الآثار.



كما تنظّم مديرية سياحة جرش فعالية وطنية في الساحة البيضاوية بالموقع الأثري بحضور محافظ جرش، وتتضمن رفع العلم بمشاركة الكشافة المدرسية، معزوفات وطنية، وتقديم القهوة والماء والحلويات للزوار.



وفي إربد، ستقام فعاليات فنية ووطنية تقدمها فرقة كفر جايز للفنون الشعبية، وتتضمن توزيع الأعلام والقبعات والمشروبات على الزوار، وتزيين الموقع بالأعلام.



وتحتفل مديرية سياحة العاصمة بيوم العلم الأردني من خلال فعاليات تُقام في موقعي جبل القلعة وأم الرصاص، حيث تتضمن الفعاليات رفع العلم وتقديم عروض فنية فلكلورية ووطنية، إلى جانب تقديم القهوة العربية للضيوف والزوار.



وفي سياق الحملة الوطنية الخاصة بيوم العلم، فعّلت الوزارة الوسم الرسمي #علمنا_عالٍ عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز التفاعل المجتمعي والاحتفاء براية الوطن وتأكيد معاني الفخر بالهوية الوطنية الأردنية.