الأردنيون يحيون غدا الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري- يحيي الأردنيون يوم غد السبت الموافق السابع من شباط، الذكرى الـ27 ليوم الوفاء للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وفي يوم الوفاء والبيعة، يستذكر الأردنيون مسيرة جلالة الملك الحسين الباني عبر 47 عاما، ويواصلون مسيرة النهضة والتحديث، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ليبقى الأردن منارة للأمن والاستقرار والتقدم.



فمنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، ركزت التوجيهات والمبادرات الملكية السامية على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، لا سيما من خلال مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بشكلٍ متوازٍ، ورفع القدرة على مواجهة التحديات.



وعلى المستوى الدولي رسّخ جلالةُ الملك جهود المملكة لتعزيز الاستقرار العالمي، إذ تميّز عام 2025 بلقاءاتٍ وزياراتٍ ملكيةٍ مكثّفة شملت أبرز العواصم العالمية، وأسهمت في تعزيز شراكاتٍ اقتصاديةٍ متينة مع الدول الشقيقة والصديقة.



وانطلاقا من مسؤولية الأردن تجاه أشقائه، استمر الأردن بالدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي يوم الوفاء والبيعة، تحدث رئيسا مجلسي الأعيان والنواب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن عمق العلاقة المتينة بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، القائمة على الوفاء والمحبة والاعتزاز والفخر بالمنجز الوطني.



وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأسرة الأردنية الواحدة، وهي تحيي ذكرى الوفاء والبيعة، تستذكر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في ذكرى رحيل الملك الباني الحسين بن طلال، وهي مسيرة فخر وعز.



وأضاف الفايز: "تتواصل هذه المسيرة في مختلف الميادين في عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني، الذي حمل الراية الهاشمية باقتدار وهمة عالية، ويواصل مسيرة البناء والتنمية والتحديث بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، لبناء الأردن القادر على مواجهة التحديات بشجاعة وعزم لا يلين".



وأضاف قائلا: "إننا في المجلس كلنا فخر واعتزاز، بجهود جلالته الرامية إلى ترسيخ دور الأردن على الساحتين العربية والدولية، وسيبقى مجلس الأعيان سندا قويا لجلالة الملك".

وأضاف أن الأردنيين يستذكرون في هذا اليوم ما قدمه ملوكنا الهاشميون الأخيار من جهود متواصلة وعطاء لا ينضب، لإرساء دعائم التقدم والاستقرار في وطننا العزيز، وتعزيز نهضة قائمة على أسس راسخة ومتينة.



وقال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن يوم الوفاء والبيعة يشكل محطة وطنية راسخة لتجديد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وأكد القاضي أن الأردنيين، يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك، مستمدين من حكمته وثباته نهجا يعزز أمن الوطن واستقراره، ويصون منجزاته في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة والإقليم.