الأردنيون يحيون ليلة القدر في 7500 مسجد

وبين أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عبدالله العقيل، فضائل ليلة القدر وما يستحب فيها من أعمال
وتابع أن "هناك توجيهات خاصة للعاملين في المساجد والاهتمام بنظافتها وتزيينها والعمل على تنظيم الدروس والبرامج المعدة من أجل تعزيز الأجواء الروحانية خلال ليلة القدر وتشجيع المصلين على قيام الليل وصلاة التسابيح والدعاء للأهل في غزة وفلسطين والدعاء أن يبقى الأردن وطنا آمنا مستقرا"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمساجد التي ستقام فيها فعاليات إحياء ليلة القدر، 7500 مسجد في جميع أنحاء الأردن.
وأضاف أنه "جرى التعميم على مديريات المملكة برنامج موحد لإحياء ليلة القدر، وتقوم الوزارة من خلال مديرية الوعظ والإرشاد بتنظيم المحاضرات التوعوية والهادفة في إحياء ليلة القدر واختيار عدد من أصحاب السماحة والفضيلة لإلقاء محاضرات ودروس للإحياء هذه الليلة المباركة، وقد عملت مديرية الوعظ والإرشاد على إعداد برنامج موحد في المساجد الرئيسية في العاصمة عمان وإقامة صلاة التراويح وقيام الليل حتى صلاة الفجر من خلال اختيار قراء متمكنين في تلاوة القرآن الكريم، كما جرى العمل على تكليف موظفين من مديرية الوعظ والإرشاد من أجل الإشراف على سير البرامج التوعوية لإحياء ليلة القدر".
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت عن البرنامج الموحّد لإحياء ليلة القدر المباركة في السابع والعشرين من شهر رمضان، والذي سيُقام في مختلف مساجد المملكة، مبينة أن البرنامج يتضمن صلاة القيام، والاستغفار، والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وصلاة التسابيح، وصلاة الشفع والوتر مع الدعاء.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئيس في مسجد الشهيد الملك عبدالله الأول في منطقة العبدلي يبدأ بصلاة ثماني ركعات، تليها موعظة عن فضائل القيام، ثم استراحة، تليها صلاة ثماني ركعات أخرى، ثم فقرة استغفار والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، تليها موعظة بعنوان: (هل من داعٍ فأستجيب له)، ثم صلاة التسابيح، وصلاة الشفع والوتر مع الدعاء، وأخيرًا فقرة السحور، ثم صلاة الفجر.
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