الأردنيون يحيون ليلة القدر في 7500 مسجد

الوكيل الإخباري- يحيي الأردنيون ليلة القدر في 7500 مسجد بمختلف أنحاء الأردن، الليلة التي خصّها الله بمزيد من الفضل والمكرمات، ففيها تُفتح أبواب السماء، وتُستجاب الدعوات، ويُكتب الخير والبركات للعباد، وتبقى آثارها في النفوس طوال العام، بما تجلبه من طمأنينة وسكينة وقرب من الله.

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