الأردنيون يرون في الخسارة أمام سويسرا فرصة قبل المونديال

واستعاد كثير من الأردنيين تجربة المنتخب قبل نهائيات كأس آسيا الأخيرة، عندما تلقى خسارة كبيرة أمام اليابان في لقاء ودي، قبل أن ينجح لاحقاً في تقديم مستويات مميزة والوصول إلى المباراة النهائية في إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.
ويرى متابعون أن مواجهة منتخب قوي بحجم سويسرا تمثل اختباراً مهماً للجهاز الفني واللاعبين، وتوفر فرصة لتقييم الجوانب الفنية والتكتيكية والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
كما يؤكد مختصون أن نتائج المباريات الودية لا تعكس بالضرورة مستوى المنتخبات في البطولات الكبرى، إذ تركز الأجهزة الفنية خلالها على تجربة الخطط والعناصر المختلفة ورفع الجاهزية البدنية والفنية أكثر من التركيز على النتيجة النهائية.
ومع استمرار برنامج الإعداد للمونديال، تتطلع الجماهير الأردنية إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه المواجهة، والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، أملاً في تحقيق ظهور مشرف للمنتخب الوطني في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم.
