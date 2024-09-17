الأردنيون يشيعون الشهيد الجازي في معان

الوكيل الإخباري- شيع آلاف الأردنيين جثمان الشهيد ماهر الجازي من مسجد الحسينية الكبير في محافظة معان جنوبي المملكة إلى مقبرة العودات في ذات المحافظة.

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وحضر المشاركون من مختلف مناطق المملكة، مرددين هتافات تحيي الشهيد الجازي.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت صباح اليوم تسلم جثة الشهيد الجازي من اسرائيل، الذي استشهد اثر عملية على جسر اللنبي على الحدود بين الأردن والضفة الغربية قتل فيها 3 إسرائيليين.







