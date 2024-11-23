الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال الخطبة التي ألقاها عقب صلاة الاستسقاء، إن الوزارة أقامت صلاة الاستسقاء حرصا على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر وهي سنة ثابتة عن النبي.
ودعا الخلايلة المصلين إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة، والدعوة أيضا عن سبب انقطاع الغيث.
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