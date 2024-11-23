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الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو

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جانب من صلاة الاستسقاء
السبت، 23-11-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري - أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عقب صلاة عصر اليوم السبت، صلاة الاستسقاء في مساجد الأردن، فيما كان المصلى الرئيسي في الساحة الخلفية لمدينة الحسين للشباب.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال الخطبة التي ألقاها عقب صلاة الاستسقاء، إن الوزارة أقامت صلاة الاستسقاء حرصا على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر وهي سنة ثابتة عن النبي.

ودعا الخلايلة المصلين إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة، والدعوة أيضا عن سبب انقطاع الغيث.

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وأضاف أن كل الناس بحاجة إلى الاستغفار والتوبة في كل حين، ولكن في حال انقطاع الغيث وحبس المطر فإن التوبة تصبح واجبة وكذلك الاستغفار وأن يكون صادقا حقيقا ومراعاة الحقوق التي جعل الله تعالى لها حرمة.

 

 

 

 
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