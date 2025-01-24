 
الجمعة 2025-01-24 02:51 م
 

الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 24-01-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   أدّت جموع المصلين في جميع مساجد المملكة، اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة طلبا لنزول المطر، وإحياءً للسنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله تعالى عند احتباسه وتأخر نزوله.اضافة اعلان


وكانت وزارة الأوقاف قد دعت المواطنين للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم.
 
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