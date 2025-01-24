الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء

وكانت وزارة الأوقاف قد دعت المواطنين للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم.
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