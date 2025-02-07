الأردنيون ينظمون مسيرات شعبية دعما لمواقف الملك ورفضا للتهجير

وتأتي الوقفة أيضا دعما لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفضه للتوطين ومؤامرة الوطن البديل وتهويد القدس والمطالبة بالمحافظة على هوية الدولة الأردنية والمجتمع الأردني.
ووفق دعوة فإن الوقفة الاحتجاجية ستكون من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الجمعة 7 شباط الحالي في الصويفية بجوار إشارة مسجد عباد الرحمن، ولمدة ساعتين، تنديدا بالمشروع الإسرائيلي القائم على تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى الأردن.
وطالبت الدعوة المشاركين بالالتزام بعدم رفع أي علم غير العلم الأردني، أو راية لأي حزب داخليا كان أم خارجيا، والحضور بالعلم الأردني والشماغ، والمحافظة على نظافة المكان.
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